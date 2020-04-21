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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الاسباني: ريال مدريد يطلب خوض مبارياته على ملعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
ينتظر ريال مدريد موافقة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم للسماح له بخوض باقي مباريات موسم الدوري الاسباني على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الواقع ضمن مقره التدريبي في "فالديبيباس"، وذلك في حال استئناف المنافسات بعد تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
واشارت صحيفة "ماركا" المحلية الثلاثاء إلى ان الاتحاد القاري يطلب خوض الاندية مبارياتها على ملعب واحد طوال الموسم، لكن بسبب الاوضاع الراهنة قد تمنح الفريق الملكي استثناء خوض باقي مبارياته على ملعب "دي ستيفانو" المطابق لمعايير الدوري الاسباني خصوصا وان رابطة الليغا قد منحته موافقتها.
وتبلغ سعة الملعب الذي يحمل اسطورة النادي السابقة ستة آلاف متفرج.
وفيما يتوقع ان تستكمل منافسات الموسم وراء ابواب موصدة، ينوي ريال تجديد ملعبه الاساسي "سانتياغو برنابيو"، لكن ملعب فريقه الرديف "كاستيا" بحاجة لبعض التعديلات كي يتلاءم مع معايير النقل التلفزيوني وتقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بحسب ما اضافت الصحيفة.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب بعد 27 مرحلة، وهو سيخوض على ارضه مواجهات ضد ايبار، فالنسيا، ريال مايوركا، خيتافي، الافيس وفياريال ضمن الدوري. فيما يحاول قلب خسارته امام ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.
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