شكرا لقرائتكم ريال مدريد يطلب خوض مبارياته على ملعب "دي ستيفانو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتظر ريال مدريد موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسماح له بخوض باقي مباريات موسم الدوري الإسباني على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الواقع ضمن مقره التدريبي في "فالديبيباس"، وذلك في حال استئناف المنافسات بعد تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة "ماركا" المحلية يوم الثلاثاء إلى أن الاتحاد القاري يطلب خوض الأندية مبارياتها على ملعب واحد طوال الموسم، لكن بسبب الأوضاع الراهنة قد تمنح الفريق الملكي استثناء خوض باقي مبارياته على ملعب "دي ستيفانو" المطابق لمعايير الدوري الإسباني خصوصا أن رابطة الليغا قد منحته موافقتها، وتبلغ سعة الملعب الذي يحمل اسطورة النادي السابقة ستة آلاف متفرج.

وفيما يتوقع أن تستكمل منافسات الموسم وراء ابواب موصدة، ينوي ريال تجديد ملعبه الأساسي "سانتياغو برنابيو"، لكن ملعب فريقه الرديف "كاستيا" بحاجة لبعض التعديلات كي يتلاءم مع معايير النقل التلفزيوني وتقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بحسب ما أضافت الصحيفة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب بعد 27 مرحلة، وهو سيخوض على أرضه مواجهات ضد ايبار، فالنسيا، ريال مايوركا، خيتافي، الافيس وفياريال ضمن الدوري. فيما يحاول قلب خسارته امام ضيفه مانشستر سيتي 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.