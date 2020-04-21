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فالنسيا ينوي استعادة نجمه السابق من مانشستر سيتي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم يرغب في التعاقد مع لاعبه السابق ديفيد سيلفا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقضى ديفيد سيلفا "34 عاما"، والذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم، عشرة أعوام رائعة ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضم إليه في عام 2010.

وبحسب ما أوردته صحيفة "صن" البريطانية، يوم الثلاثاء، تردد أن فالنسيا دخل في محادثات مع لاعب خط الوسط الإسباني من أجل التعاقد معه استعدادا للموسم المقبل.

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ولكن الصحيفة أضافت أن فالنسيا خسر الملايين في ظل حالة الإغلاق العامة في أنحاء البلاد، وتوقف المنافسات حاليا بسبب جائحة فيروس .

وكان سيلفا أعلن أن الموسم الحالي سيكون الأخير له ضمن صفوف مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن سيلفا يحظى أيضا باهتمام نادي إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، وكذلك باهتمام يوفنتوس وميلان الإيطاليين.

وحقق سيلفا العديد من الإنجازات مع سيتي منذ انضمامه إليه في عام 2010 قادما من فالنسيا، حيث فاز بلقب الدوري أربع مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية خمس مرات.

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