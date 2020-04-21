شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يرغب في تمديد عقد آشلي يونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم سيمدد فترة تعاقده مع الإنجليزي آشلي يونغ لمدة عام آخر، وذلك بعد أن نال اللاعب إعجاب المدير الفني أنطونيو كونتي خلال وقت قصير مع الفريق الذي انضم إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد مبدئي لمدة ستة أشهر.

وشارك يونغ "34 عاما" في سبع مباريات مع إنتر ميلان قبل أن يجري تعليق منافسات كرة القدم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن عقد يونغ كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية موسم 2019 - 2020 مع بند يتيح التجديد لمدة عام، وهو البند الذي يستعد إنتر ميلان لتفعيله.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الدوري الإيطالي، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر يوفنتوس، وينافس في دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.