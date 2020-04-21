شكرا لقرائتكم كوريا تسمح بعودة المباريات.. وتمنع اللاعبين من "التحدث" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعود عجلة كرة القدم الكورية الجنوبية للدوران بدءاً من يوم الثلاثاء بمباريات تحضيرية دون جماهير، لموسم تأخر انطلاقه مدة شهرين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت كوريا الجنوبية ثاني أكثر دولة تأثراً بالفيروس بعد بداية تفشيه في الصين. لكن سيول نجحت في فرملة انتشار فيروس "كوفيد-19" من خلال استراتيجية تتبّع واختبارات كبيرة لسكانها.

وأدى تفشي الفيروس إلى حالة من الضياع في الروزنامة الرياضية على غرار دول أخرى، إذ تم إلغاء وتعليق عدة منافسات وبطولات.

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وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي أنها ستسمح بعودة المباريات في هواء طلق لكن دون جماهير، ومساء الاثنين أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم السماح للأندية بدءا من الثلاثاء بخوض المباريات التحضيرية للموسم.

وأوضح متحدث باسم رابطة الدوري لوكالة "فرانس برس" أن برنامج الدوري المفصّل تتم مناقشته بين الأندية، لكن لن يتم السماح لأي مشجع بالحضور إلى الملعب، فيما سيكون تواجد الصحافيين محدودا بحسب ما أضاف بيان الاتحاد.

وبخصوص دكة البدلاء، لن يكون متاحا للاعبين التحدث بين بعضهم البعض خلال المباريات. كما لن يكون متاحا لهم مصافحة الحكام.

ولم يعلن حتى الآن عن بدء الموسم الرسمي والذي كان مبرمجا في فبراير الماضي، لكن وكالة "يونهاب" أشارت إلى الاقتراب من إجماع حول انطلاقه في منتصف مايو المقبل.