شكرا لقرائتكم راشفورد استعجل العودة من الإصابة للمشاركة في يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا أنه كان مستعدا لاستعجال العودة من الإصابة من أجل المشاركة في بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف قبل تأجيلها حتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قال في فبراير إن مشاركة راشفورد في بطولة أوروبا محل شك بعد إصابته بشرخ إجهادي في الظهر.

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ونصح وين روني قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي عاد سريعا من الإصابة للمشاركة في كأس العالم 2006، راشفورد بعدم الذهاب إلى بطولة كبيرة وهو ليس جاهزا بنسبة 100 بالمئة لكن المهاجم البالغ من العمر 22 عاما قال إن الغياب عن بطولة أوروبا كان صعباً.

وأبلغ راشفورد مدونة ناديه مانشستر يونايتد الصوتية: كنت سأعود على الأرجح للمران في منتصف أو نهاية أبريل، وكانت ستكون عودة قبل الأوان لأنني لم أكن أريد الغياب عن بطولة أوروبا، وبالتالي كنت أشك في جاهزيتي بنسبة 100 بالمئة إذا ذهبت للبطولة. منذ ذلك الوقت حدث الكثير لكن بالنسبة لجسدي كان من الجيد أن يحصل على فترة كاملة للراحة.

وأضاف: أهتم بما قاله روني لكن في الوقت نفسه كان من الصعب أن أقول لا لبطولة أوروبا. يحاول المرء خوض كل مباراة ممكنة.