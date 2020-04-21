شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة يحيى الذكرى الرابعة لوفاة نجله "عمرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ذكرى رحيل نجله عمرو زادة الذى وافته المنية منذ 4 أعوام.

ونشر هانى زادة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لعمرو وكتب عليها: حبيبى عمرو ابنى الغالى الذكرى السنوية اليوم الله يرحمك وفى الجنة إن شاء الله.

من ناحية أخرى أنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم مع حازم إمام ظهير أيمن الفريق على تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، حيث ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى.

Advertisements

وأكد مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادى اتفقت مع حازم إمام على التجديد لموسمين مقبلين، ورفض اللاعب وضع أى طلبات مالية، مؤكدا لمسئولى الزمالك أنه سيوقع على بياض لثقته فى أن إدارة النادى ستمنحه قيمته داخل الفريق بما يتماشى مع خبراته وما قدمه للفريق.

فى نفس السياق أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن حازم إمام قائد الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء سيجدد تعاقده خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما أكد عليه رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، وذلك خلال برنامجه عبر شاشة الزمالك: "مرتضى منصور كلمته قرار وهو أكد هنا أن حازم إمام سيجدد تعاقده وهو عودنا على كدة لما يقول حاجة بتتنفذ، مؤكدًا أن حازم إمام تحمل المسئولية بعد هروب النقاز، ولعب وهو مصاب وجماهير الزمالك لا يمكن أن تنسى جهود أى مضحى.

وطالب نجم الزمالك السابق من جماهير الزمالك، عدم سماع كلام أي حد إلا من الزمالك، قائلا: متصدقوش حد إلا إحنا علشان مش بنكدب وأكبر مثال موضوع حمدى النقاز لما المستشار طلع قال الحقيقة على القناة، عكس كل الناس الكدابة، ويا ريت متتفرجوش على الناس الكدابة علشان متزودوش نسب المشاهدة عندهم وتعملولهم قيمة، واتفرجوا على قناة الزمالك الكبيرة اللى اتولدت كبيرة لنادى كبير تحت قيادة رجل دولة.