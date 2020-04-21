شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعيد فتح ملف التعاقد مع صالح جمعة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى فتح ملف التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التأكد من رحيل أحمد رفعت وعودته من جديد لناديه الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى.

ويأمل مسئولو الاتحاد فى التعاقد مع صانع ألعاب محلى ليحل بدلا من أحمد رفعت، الذى تألق بشدة مع الفريق فى الموسم الحالى وصنع العديد من الأهداف وسجل أكثر من ستة أهداف مع الاتحاد فى البطولات المختلفة.

ورغم وجود محمد الصباحى الذى تعاقد معه النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أسوان، إلا أن الجهاز الفنى طالب بضرورة التعاقد مع لاعب آخر بنفس إمكانيات أحمد رفعت وهو ما جعل الإدارة تعيد فتح ملف التعاقد مع صالح جمعة بالرغم من رفضهم خلال فترة الانتقالات الأخيرة فكرة التعاقد مع نفس اللاعب، نظرا للظروف المحيطة به وكثرة أزماته ومشاكله داخل جدران القلعة الحمراء، والتى كلفته الخروج من التشكيلة الأساسية ومطالبة رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بضرورة رحيله عن صفوف الفريق .

Advertisements

من ناحية أخرى حرص محمد مصيلحى على التواجد صباح أمس بمقر النادى بالشاطبى برفقة جاسر شمس المدير التنفيذي وتفقد الثنائي جميع أرجاء النادي ومنشآته، واطلع على جميع أعمال التطوير التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة النادى خلال فترة توقف النشاط الحالية كما تفقد مصيلحى الصالة المغطاة وحمام السباحة الأولمبى وجميع أرجاء النادى.

ووجه رئيس زعيم الثغر إلى سرعة إنجاز أعمال الصيانة والتطوير الحالية، قبل استئناف النشاط الرياضي، مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير الدورية، ليكون النادى على جاهزية تامة فور الانتهاء من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا.

واختتم رئيس النادى جولته مُشيدًا بالجهد المبذول من الجهاز التنفيذى بالنادى خلال الفترة الماضية لإنجاز هذه الأعمال بالشكل اللائق.