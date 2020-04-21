شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض على لاعبيه ممنوعات جديدة فى رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر عدداً من الممنوعات الجديدة على لاعبيه ليتم تجنبها خلال شهر رمضان المعظم، وذلك استكمالاً لباقى التعليمات والتى التزم بها اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الكروى فى مصر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتلقى نجوم الأهلى تحذيرات من جهاز الكرة باستمرار تجنب التجمعات فى الشهر المعظم لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، والتحذير من المشاركة فى أى أنشطة كروية خاصة الدورات الرمضانية، لتجنب تعرض أى منهم للإصابة.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).