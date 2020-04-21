شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة جديدة لكبار الأهلى لبحث نسبة تخفيض عقودهم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد كبار لاعبى الأهلى جلسة جديدة لبحث النسبة التى سيتم تخفيضها فى عقودهم، لتخفيض الأعباء المالية عن النادى خلال الفترة الحالية، بسبب توقف النشاط الرياضى، عقب الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

ويستعد مسئولو الأهلى للانتهاء من التصور الخاص بتخفيض عقود اللاعبين والفريق بالكامل، إلا أن الأمر سيتم حسمه فى النهاية من قبل مجلس الإدارة صاحب السلطة العليا فى القرار بعد تكليف قطاعات النادى المختلفة سواء فريق الكرة أو النشاط الرياضى بوضع التصور الأمثل.

ويرغب مسئولو الأهلى فى خصم 20% من راتب كل لاعب فى شهر أبريل الجارى ومايو المقبل مع وجود اقتراح بخفض نفس النسبة من نسبة المشاركة، وتبلغ قيمة الخصم الشهرى لكل لاعب نحو 100 ألف جنيه، بينما سيكون رقم نسبة المشاركة أكبر من ذلك، فى الوقت الذى لازالت المناقشات مستمرة لتخفيض هذا الرقم من قبل اللاعبين.

ويجد الأهلى أزمة فى تخفيض نسبة المشاركة كون هناك لاعبين لا يوجد بند نسبة المشاركة فى عقودهم وهم كباتن الفريق الخمسة، وكذلك اللاعبين الأجانب وهم حسام عاشور، أحمد فتحي، شريف اكرامى، وليد سليمان، محمد الشناوى، علي معلول، جونيور أجاي، اليو ديانج، اليو بادجي وجيرالدو، وهو ما سيخل بمبدأ العدل في ملف الخصم، في الوقت الذي أبدى اللاعبين مرونة في ملف خصم أجزاء من مرتباتهم الشهرية على أن يكون الرقم مُحدد ويكون على كل اللاعبين بدون استثناء للوقوف بجانب النادي في تلك الأزمة.