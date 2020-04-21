شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يلتزم بالعمل 5 ساعات فقط فى حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن عمل موظفى الاتحاد 5 ساعات فقط فى حظر كورونا من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا يومى الاثنين والأربعاء فقط.

وقال الحسينى إلى أن الاتحاد ملتزم بتطبيق جميع القرارات الاحترازية للدولة من أجل الحد من انتشار الفيروس المستجد.

وأشار رئيس اتحاد السلاح إلى حضور يومى الاثنين والأربعاء، كما تم الاتفاق عليه نظرا لتعليق جميع الأنشطة.

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وقال رئيس اتحاد السلاح إن الاتحاد يشهد تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات

ونفذت الاتحادات الرياضية استمرار تعليق النشاط حتى نهاية أبريل الجارى، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة .