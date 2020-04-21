شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص لبنات عماد متعب على أنغام بيلا تشاو فى حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت يارا نعوم زوجة عماد عماد متعب نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، فيديو عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، لابنتيها تمارا وسيلين عماد متعب، خلال رقصهما على أنغام الأغنية الإسبانية "بيلا تشاو".

وتوقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم مؤخراً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي أجبر الملايين على الالتزام بالبقاء في منازلهم خوفاً من العدوى.

وكان عماد متعب قد أكد أن أصعب مباراة خاضها مع الفراعنة كانت أمام السنغال فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية 2006، والتى فاز فيها المنتخب بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أنها كانت أصعب بكثير من لقاء كوت ديفوار فى نهائى البطولة.

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وأضاف متعب أن كأس الأمم الأفريقية عام 2008 والتى حصل المنتخب على لقبها أيضا كانت أمتع بطولة، مؤكدا أن اللاعبين كانوا يؤدونها باستمتاع شديد نظرا لأن حسن شحاتة المدير الفنى للفراعنة كان يضع لنا الخطوط العريضة ويتركنا نستمتع بلعب الكرة، وكنا نعلم أننا في حالة الخطأ لن يتم تعليق المشنقة له ولهذا السبب حقق المنتخب تلك النتائج.

وكشف عماد متعب علاقته بجوزيه، مؤكدا أنها فى البداية كانت متوترة وفوجئت به يطردني من الملعب في أول تدريب وطلب مني الجري والتدريب منفرداً وذلك لعدم ارتدائي الشراب والشنكار وبالفعل نفذت الأمر.

وأضاف كبير الهدافين الأسبق: "في أول مباراة لي مع جوزيه قمت بالمراوغة وسددت كرة عادية بعد المباراة عقد الخواجه البرتغالى اجتماعا معى وقال لي احنا بنلعب كرة جماعية لو عايز تشارك بشكل فردي انصحك بممارسة لعبة الجولف".

وعن سر نجاح جوزيه قال عماد متعب إن الخواجة البرتغالى لم يكن يفرق بين كبير وصغير، وكان حريصا على أن يتعود الصغير على أن يكون لاعبا كبيرا يوما ما، وهو ما صنع العديد من الاجيال مع المدرب البرتغالى.