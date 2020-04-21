شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبو الأندية يخضعون لقياس درجة الحرارة قبل دخول اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع مندوبو الأندية لقياس درجة الحرارة قبل دخول مقر اتحاد الكرة، حيث اشترى مسئولو اتحاد الكرة، جهازا خاصا بقياس درجة الحرارة، بهدف قياس الحرارة يومياً لموظفى الاتحاد والزائرين، ويتواجد موظف من الجبلاية على مدخل الاتحاد مختص بقياس درجات الحرارة للموظفين والزائرين بصفة دورية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، صرف شيكات الدعم المالى لأندية القسم الثانى والثالث والرابع على دفعات، تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى، منعا لتكدس مندوبى الأندية داخل أروقة الجبلاية، وهو ما يتعارض مع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

على صعيد متصل، أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن الأيام المقبلة ستشهد التواصل مع أندية الجمعية العمومية، وكذلك أندية الدورى الممتاز، للتعرف على رأيهم فى مقترحات لائحة النظام الأساسى قبل تصعيدها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أو موقفهم بشأن عودة المسابقات هذا الموسم، بهدف الوصول إلى صيغة مشركة على أن تتم هذه الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس.

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من ناحية أخرى، بدأت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مفاوضاتها مع مدربى المنتخبات الوطنية بهدف تخفيض رواتبهم الشهرية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يتم الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخفيضها لدعم أندية القسمين الثالث والرابع التى تعانى من أزمات مالية طاحنة بعد توقف النشاط.

وحرص جهاز المنتخب الوطنى الأول، بقيادة حسام البدرى، على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد بسبب فيروس كورونا، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.

كما وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، على تخفيض راتب حسام البدرى بنسبة 25‎% بناءً على طلبه‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضى الكروى بعد تخطى البلاد لتلك الظروف الصعبة.

وعلى نفس الوتيرة، قرر جهاز المنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى المساهمة فى دورهم المجتمعى بكفالة 500 أسرة فى مبادرة "تحدى الخير" و100 أسرة فى مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيًا مع الظروف التى تمر بها البلاد فى مكافحة تفشى فيروس كورونا.