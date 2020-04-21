شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يرفض المشاركة فى بطولة "فيفا" للألعاب الإلكترونية بسبب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أحمد حسن "كوكا" مهاجم نادى براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر، المشاركة فى دورة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للألعاب الإلكترونية، وبرر كوكا سبب اعتذاره عن المشاركه فى رسالة على حسابه بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "قد أخبرت لانضمامى من ضمن المرشحين لتمثيل مصر فى مسابقة كأس العالم للفيفا.. تمثيل مصر فى أى مكان ومجال أمر مشرف للغاية.. كنت أود بشدة الاشتراك بهذه المسابقة لكن بعد إعلان القرعة.. فإنه لا يسعنى سوى أن أرفض".



كوكا يرفض على تويتر

وقبل ذلك اعتذر أحمد الشيح، صانع ألعاب فريق الأهلى عن المشاركة فى دورة فيفا للألعاب الإلكترونية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

ونشر أحمد الشيخ قائلا: "‏تلقيت بسعادة كبيرة نبأ ترشحى من خلال اتحاد كرة القدم المصرى لتمثيل مصر فى بطولة كأس العالم للعبة فيفا والتى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم والتى كان من المقرر أن يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا، لكن وبعد الإعلان عن قرعة البطولة، قررت الاعتذار عن المشاركة".

وكانت قد أسفرت قرعة دورة الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للبلاى ستيشن عن وقوع منتخب مصر مع تركيا وإسرائيل ورومانيا.

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وعلى جانب آخر، أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر أنه حال تلقي عرض من أحد أندية الدوري المصري وقرر العودة للملاعب المصرية من جديد فإنه سيتواصل مع الأهلي أولا.

وأضاف أحمد حسن كوكا خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا "أتمنى العودة للنادي الأهلي من جديد بكل تأكيد لكن إذا لم يرغب الأهلي وتلقيت عرض من نادي مصري أخر سأتواصل مع مسئوليه لمعرفة رأيهم و فى الموسم الماضي تلقيت عرض مغري وجاد من أحد أندية الدوري المصري ولكن أرفض الكشف عنه ولكنني رفض و أحلم منذ فترة طويلة بالعودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، وأتمنى الإعتزال بين جدرانه، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت حال مفاوضتى".

وأشار أحمد حسن كوكا إلى أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يتواصل معه بشكل دائم معه منذ توليه مهمة تدريب الفراعنة قائلا "حسام البدري وجهازه المعاون يعملون بشكل احترافي، فهم يتواصلون مع جميع اللاعبين للاطمئنان عليهم و حسام البدري وجهازه المعاون خبراء نفسيين ويتعاملون مع اللاعبين بشكل جيد من أجل تأهيلهم"

وأوضح أحمد حسن كوكا أنه يقترب من الدخول في نادي المائة بالملاعب الأوروبية قائلا "يفصلنى 25 هدفا عن دخول نادي المائة في الملاعب الأوروبية وهو شىء أطمح له في الفترة المقبلة وأتمنى تحقيقه".