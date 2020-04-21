شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: اللاعب الأجنبى لابد أن يكون أساسيا فى فريقه قبل التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد عمارة نجم الأهلى السابق أن معايير اختيار اللاعب الأجنبى فى أى نادٍ بالدورى المصرى يجب أن تتم وفقا لعدة شروط.

وقال محمد عمارة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن من أهم الشروط أن يكون للاعب أساسيا فى ناديه قبل التعاقد معه، مشيرا إلى أهمية احتياج الفريق للاعب من خلال المركز الذى يحتاج إلى تدعيم.

وأشار عمارة إلى أهمية توافر عنصر القوة و السرعة فى أى لاعب أجنبى يتم التعاقد معه فى الدورى المصرى حتى يحقق المطلوب منه ويكون إضافة لأى فريق وليس يتم التعاقد معه للجلوس على دكة البدلاء.

Advertisements

وأكد محمد عمارة أن التونسى على معلول ظهير أيسر المارد الأحمر أفضل المحترفين بالدورى المصرى لما قدمه مع الأهلى منذ قدومه، مشيرا إلى أن اللاعب المغربى خالد بوطيب محترف الزمالك الذى فسخ عقده مؤخرا مع الأبيض لم يقدم جديدا مع القلعة البيضاء.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بسبب تمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محلياً سارٍ لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو الغاؤه.