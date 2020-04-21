شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث عن مدافعين للتعاقد معهم فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مجلس إدارة الاتحاد السكندرى تدعيم دفاعات الفريق بلاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل الحاجة الماسة لمدافعين.

ويراقب الجهاز الفنى خلال فترة التوقف الحالية عدد من اللاعبين بأندية الدورى الممتاز، بالإضافة لأندية القسم الثانى تحسبا للاستعانة بأحدهم طبقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف.

وقد استقر الجهاز الفنى على رحيل المالى ويلسون اكاكبو مدافع الفريق بنهاية الموسم الجارى، مع الاعتماد على السورى فى منطقة وسط الملعب، وأصبح لا يتبقى سوى الثلاثى إسلام جمال ومحمود رزق ومحمد أنور.

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دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات شفوية مع ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة من أجل معرفة رأيه النهائى بشأن التفاوض معه للانضمام لزعيم الثغر.

ويحتاج الاتحاد السكندرى للتعاقد مع صانع ألعاب جديد بعد اقتراب رحيل أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأساسى بعد انتهاء إعارته وعودته من جديد للزمالك بنهاية الموسم الجارى.

ويعول طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى على محمد الصباحى صانع ألعاب الفريق الذى تعاقد معه مجلس إدارة النادى قادمًا من أسوان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتعويض غياب رفعت وأيضًا لاعب سوبر مثل ميدو جابر، خاصة أنه يعلم إمكانياته جيدًا منذ أن كان مديرًا فنيًا للفريق الفيومى وكان ميدو جابر لاعبًا ضمن صفوف الفريق.