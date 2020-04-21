شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطاولة يجهز خطة بديلة لأولمبياد طوكيو لإرسالها للجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أن الجميع فى الاتحاد يعكف حاليا على الانتهاء من الخطة الجديدة للإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، والتى طلبتها اللجنة الأولمبية من الاتحادات، والمقرر أن يتم تسلميها الأسبوع المقبل.

وقال عاشور إن اللجنة الأولمبية طلبت من الاتحادات الرياضية تجهيز وإعداد خطط بديلة، بعد تأجيل الأولمبياد، وهو ما يتم فى الاتحاد حاليا لسرعة الانتهاء منها، وإبلاغ الأولمبية بها.

وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب خطابا إلى اللجنة الأولمبية الدولية، تفيد فيه بالأضرار التى وقعت على الاتحادات الرياضية من تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل.

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وطالبت اللجنة الأولمبية المصرية من الأولمبية الدولية بأن تكون شريكا للاتحادات الرياضية فى الأضرار التى لحقت بها بسبب تأجيل الأولمبياد، خاصة أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لم تقصر في الدعم المطلوب بإعداد اللاعبين للأولمبياد.

وكانت اللجنة الأولمبية قد طالبت من الاتحادات تحديد السلبيات من تأجيل الاولمبياد من أجل إرسالها إلى اللجنة الأولمبية الدولية، لبحث كيفية تعويض الاتحادات من الاضرار التي لحقت بها.

وكانت قد أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.