شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يطالب إدارة الطلائع بتمديد إعارة عمار حمدى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عن إبلاغ إدرة ناديه برغبته فى تمديد إعارة عمار حمدى المعار من الأهلى .

وقال بسيونى، فى تصريح لـ أون تايم سبورت، إنه طلب من العميد أحمد مهدى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش أخذ خطوات فى تمديد إعارة اللاعب، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على موقف الأهلى خاصة أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الفريق الأحمر.

وقال بسيونى إنه حال تمسك الأهلى بعودة عمار حمدى لصفوفه سيكون هناك بدائل تمت مناقشتها مع العميد احمد مهدى للتفاوض حول أى منهم لتدعيم صفوف فريق الطلائع فى الموسم المقبل .

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على جانب آخر أبلغ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إدارة ناديه ولجنة التخطيط برغبته فى عودة عمار حمدى بمجرد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعباً.

ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنه والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى، ويدعم عمار حمدى خط الهجوم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وصالح جمعة عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.