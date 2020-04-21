شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: الطلائع يفاوض بتروجت لتمديد إعارة كريم طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش على مفاوضات إدارة ناديه مع بتروجت بشأن تمديد إعارة اللاعب كريم طارق.

وقال بسيونى، فى تصريحات لـ"أون تايم سبورت"، إن اللاعب ستنتهى إعارته بنهاية هذا الموسم، مشيرا إلى أن العميد أحمد مهدى مدير الكرة بدأ مفاوضات مع الفريق البترولى من أجل تمديد إعارة اللاعب.

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على جانب آخر تلقى الزمالك ترشيحات من وكلاء اللاعبين بضم كريم طارق جناح طلائع الجيش، والذى ظهر بصورة جيدة مع فريقه هذا الموسم الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعرض مسئولو الزمالك كريم طارق على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحصول على رأيه بشأن التفاوض مع اللاعب بصورة رسمية من عدمه، فى ظل اهتمام المدرب الفرنسى بتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل فى مجموعة من المراكز المختلفة بالتشاور مع إدارة القلعة البيضاء.

ويشهد الدورى المصرى حاليا فترة توقف وفقا للإجراءات الاحترزية للدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تستغل الأندية فترة تعليق النشاط فى ترتيب أوضاع الميركاتو الصيفى.