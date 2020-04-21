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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نوران أحمد لاعبة الطائرة: هوايتى الزومبا ونجمى المفضل أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى نوران أحمد لاعبة الكرة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
القراءة عن ثقافات الشعوب وعلم النفس والزومبا.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
كل أنواع الباستا والملوخية.
من نجمك المفضل ؟
أحمد مكى .
أم كلثوم .لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟
مترجمة .لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لا مش هستخدم العنف لكن لو الموضوع زاد بضطر أعلى صوتى علشان الناس تتدخل.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
زيدة ثروت.بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
بحب الفورمال طبع و خاصة الفساتين و لكن بلجأ للكاجوال أكتر بطبيبعتى الرياضية .تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟
مش شرط يكون بيمارس لعبة معينة لكن يكون مهتم بالرياضة.
نوران أحمد لاعبة الكرة الطائرة
نوران أحمد
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