شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. أحمد إبراهيم: عبد الوهاب مثلى الأعلى وأحلم بالعودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج فرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

أحمد إبراهيم ظهير أيسر الانتاج الحربى، أحد هذه المواهب الكروية، الذى يأمل فى أن يشق طريقه الخاص ويكون بين النجوم الكبار ويخلد اسمه بين أساطير هذا المركز فى الكرة المصرية.

تاريخ الميلاد 1 / 8 / 2001

المركز: ظهير أيسر

من هو مثلك الأعلى محلياً وعالمياً؟

محليا الراحل محمد عبد الوهاب وعالميا مارسيلو.

ما النادى الذى تحلم بالاحتراف فيه؟

أتمنى الاحتراف بالدورى الإسبانى وبالتحديد فى ريال مدريد.

كيف بدأت مسيرتك مع كرة القدم؟

بدأت لعب الكرة في سن 6 سنوات بأحد الأكاديميات، ثم قمت بالاختبار في ناشئين الأهلي المقاولون العرب وإنبي ونجحت في الثلاث أندية، ولكني وقعت للأهلي، ودخلت النادي في سن الـ 8 سنوات، وبقيت في القلعة الحمراء 4 مواسم وحصلت خلالها على بطولتين، ورحلت عن النادي بسبب وجهة نظر فنية للمدرب الذي رأى بأني بنيتي الجسمانية ضعيفة، ثم انتقلت إلى الانتاج رغم قبولي في المقاولون العرب أيضاً.

كم عدد المباريات التى شاركت فيها مع فريقك فى الموسم الجارى؟

شاركت ف كل المباريات بالموسم.

Advertisements

هل تم تصعيدك من قبل للفريق الأول؟

لم يتم تصعيدى للفريق الأول لكن أنتظر الفرصة.

كيف استفادت من تجربة محمد صلاح؟

استفدت الكثير بالتأكيد، مثل العزيمة والإصرار واليقين بتحقيق الهدف وأن الأخلاق فوق كل شىء لتحقيق الطموح.

إذا فاوضك الأهلى والزمالك لمن تفضل الانتقال؟

كنت فى الأهلى فى بداية مسيرتى الكروية، وإذا فاوضنى سأعود إليه بالتأكيد لأنه بيتى القديم.

كيف تقضى يومك كرياضى فى ظل توقف النشاط بسبب كورونا

أمارس بعض التدريبات المنزلية للحفاظ على لياقتى مثل البطن والظهر والضغط.



احمدابراهيم



احمد ابراهيم في احدى المباريات



احمد ابراهيم مع المنتخب

احمد ابراهيم ناشئ الانتاج