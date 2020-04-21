إلتون جون ينقذ ديفيد بيكهام وزوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، وزوجها النجم البريطاني الشهير ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا السابق، معا في حفل “One World: Together at Home “ الذي ضم عددا هائلا من نجوم العالم .

الزوجان أكدا انهما يشعران حاليا بحالة من الامتنان وذلك لإتاحة الفرصة لهما لقضاء بعض الوقت معا كعائلة خلال فترة العزل المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا.

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وجاء ذلك قبل من تقديم النجم العالمي إلتون جون استعراضه الغنائي من منزله ضمن الفعاليات والذي ظهر وهو يعزف علي البيانو ويغني من حديقة منزله .

ديفيد بيكهام قال: إنه من الرائع الانضمام إليكم في هذا الحدث المذهل، إذا كان هناك أي استفادة من هذا الموقف، فعليك قضاء الوقت مع العائلة ولهذا فإننا ممتنون.

نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق أضاف، نحن نعلم أن هناك أشخاص يخاطرون بحياتهم للحفاظ على سلامتنا جميعا، ونريد أن ننضم إليكم جميعا لتوجيه الشكر الجزيل لهم.