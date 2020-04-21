فرانشيسكو توتي: وقعت في حب قطة.. وكدت أنفصل عن زوجتي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما، عن قصة طريفة كادت تتسبب في طلاقه من زوجته، عارضة الأزياء والمذيعة السابقة، إيلاري بلاسي.

توتي قال في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، إن قطة بلا شعر كادت تقلب حياتي الزوجية رأسا على عقب، كنت غاضبا من زوجتي بعدما اشترت قطة بلا شعر وسمتها “دونا باولا” وأصبحت علاقتنا متوترة جدا بسبب تلك القطة.

اللاعب الدولي السابف أضاف، في الليل، أرادت القطة النوم على فراشنا عند أقدامنا، كانت قطة محببة للغاية، ولكن بسببها، كدت أنفصل عن زوجتي.. أرادت إيلاري تبني القطة بأي ثمن، لكنني رفضت الفكرة تماما.. ولكن ولأن جميع القرارات في أسرتنا تتخذها زوجتي، فقد قررنا إيواء القطة في بيتنا.

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النجم الإيطالي الملقب بـ”ملك روما”، تابع، لم أتحدث مع زوجتي لعدة أيام، ولكن في النهاية وقعت في حب القطة.

توتي البالغ من العمر 43 عاما، كان قد ارتبط بزوجته إيلاري صاحبة الـ 37 عاما، في عام 2005، وأنجبت له ثلاثة أطفال، صبي وبنتان.

توتي، كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2017، وذلك بعد مسيرة حافلة في الملاعب دامت 25 عاما.