الامارات | «دردشة» فيدرر ونادال تجذب أكثر من 50 ألف مشاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن «دردشة» فيدرر ونادال تجذب أكثر من 50 ألف مشاهد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم التنس الإسباني رافاييل نادال إن لعبة التنس يجب ألا تكون ضمن الرياضات الأكثر معاناة في ظل حالة الإغلاق العام المفروضة خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال دردشة عامة شارك فيها النجم السويسري روجيه فيدرر عبر تطبيق «إنستغرام» مساء أمس الاثنين وحظيت بمتابعة من قبل أكثر من 50 ألف مشاهد.

وبعد مشاركة فيدرر للحديث عن آخر مرة استطاع خوض مباراة فيها، قال نادال: "أفتقد اللعب. لا أفهم حقاً سبب عدم قدرتنا على لعب التنس، خاصة في ظل طبيعة هذه الرياضة. حيث تكون هناك مسافة جيدة بين اللاعبين."

وقال نادال إنه ليس لديه ملعب تنس في منزله الذي يقيم فيه حالياً بجزيرة مايوركا الإسبانية، مضيفاً أنه لا يستطيع الذهاب إلى أكاديميته القريبة من منزله، بسبب القيود المفروضة من قبل الحكومة الإسبانية.

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وأضاف نادال: "أدرك خطورة الوضع وأن الحكومة تواجه أوضاعاً غير مسبوقة."

كذلك انضم النجم البريطاني آندي موراي إلى الدردشة ودخل في مزاح مع نادال بشأن المشكلات التقنية التي واجهها عند المشاركة في الحديث عبر الإنترنت.