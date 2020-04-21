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الامارات | عاجل.. إسبانيا تسمح بعودة أندية "الليغا" للتدريبات الجماعية

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس الرياضي الأعلى في إسبانيا اليوم بياناً مهماً، حيث قرر السماح للأندية الإسبانية بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

وكان قد توقف في مارس الماضي، وأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، في وقت سابق، أن المسابقة قد تعود إما في 29 مايو، أو في السابع من يونيو، أو في الـ28 منه، مضيفاً أن المباريات ستقام على الأرجح من دون جماهير.

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وذكر المجلس في بيان أصدره، ونشره موقع “روسيا اليوم” أن إجراءات صارمة سيتم اتباعها عندما تعاود الفرق تدريباتها، حيث أعدت رابطات الدوري في إسبانيا واتحاد كرة القدم أنظمة صحية لاتباعها في حال العودة للتمارين.

كما لم يعلن المجلس الرياضي الإسباني جدولاً زمنياً لبدء التدريبات أو أي تفاصيل أخرى بشأن موعد استئنافها، غير أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن التمارين قد تبدأ في الرابع من شهر مايو المقبل، وذلك في حال مواصلة تراجع عدوى فيروس في البلاد.

ويتصدر فريق الإسباني بطولة الدوري حتى الآن، ولايزال هناك عدد كبير من المباريات لتحديد بطل الليغا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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