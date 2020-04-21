شوبير يكشف موقف «حجازي» من العودة إلى الأهلي ومفاوضات بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب كشف الاعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق،، موقف أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي من العودة للأحمر أوالانضمام لنادي بيراميدز. وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو «أون سبورت»: «الأهلي يرغب في عودة أحمد حجازي، وبيراميدزدخل بقوة في المفاوضات لضمه». وتابع: «لكن أحمد حجازي متمسك باستمراره ضمن صفوف فريقه الإنجليزي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 3,333

تعافي 821

وفيات 250

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