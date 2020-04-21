شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: مانشستر يونايتد مهتم بضم نيلسون سيميدو لاعب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن أن نادي برشلونة غيّر موقفه بشأن ظهيره الأيمن، البرتغالي نيلسون سيميدو.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن سيميدو كان لفترة «لاعبًا لا يُمس» داخل النادي، لكونه من المحبوبين لدى الإدارة، لكن جائحة فيروس «كورونا»، وتأثيراتها ربما تغير خطط البارسا بشأن اللاعب.

وأضافت الصحيفة: «مانشستر يونايتد مهتم بسيميدو الذي ينتهي عقده في 2022، ولديه شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، وبرشلونة مستعد للبيع».

وتابعت: «لكن لا يوجد أي ناد قادر على دفع هذا المبلغ، لذلك سيوافق برشلونة على رحيله بمقابل جيد، لتمويل الصفقات الجديدة مثل نيمار ولاوتارو»، وأشار التقرير إلى أن برشلونة سوف يناقش أي عرض لسيميدو مع وكيله خورخي مينديز، واللاعب نفسه يريد الرحيل لأنه ليس الخيار الأول في مركزه.

ويتناوب سيميدو مع سيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيمن، وعرض برشلونة عليه التجديد حتى 2025، لكن اللاعب ووكيله رفضا، وهو سبب آخر لبيعه.

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