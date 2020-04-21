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كانافارو يعترف: بدايتي مع الريال كانت سيئة جداً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

اعترف لاعب نادي ​​ السابق الايطالي ​فابيو كانافارو​ ان وصوله الى النادي الملكي كان امراً سيئاً بالنسبة له خاصة في الاشهر الاولى، حيث تحدث مع المدرب ​فابيو كابيلو​ انه لم يكن قادراً على تحمل الامر.

واضاف كانافارو ان الاشهر الاولى كانت صعبة بالنسبة له في البيرنابيو، لافتاً الى ان عيد الميلاد كان على الابواب، ولم يكن لديه منزل بعد، حيث كان يعيش في الفندق، حيث اجرى اتصالاً بكابيلو الذي اكد له انه لن يتخلى عنه باي شكل من الاشكال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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