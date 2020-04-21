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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كانافارو يعترف: بدايتي مع الريال كانت سيئة جداً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
اعترف لاعب نادي ريال مدريد السابق الايطالي فابيو كانافارو ان وصوله الى النادي الملكي كان امراً سيئاً بالنسبة له خاصة في الاشهر الاولى، حيث تحدث مع المدرب فابيو كابيلو انه لم يكن قادراً على تحمل الامر.
واضاف كانافارو ان الاشهر الاولى كانت صعبة بالنسبة له في البيرنابيو، لافتاً الى ان عيد الميلاد كان على الابواب، ولم يكن لديه منزل بعد، حيث كان يعيش في الفندق، حيث اجرى اتصالاً بكابيلو الذي اكد له انه لن يتخلى عنه باي شكل من الاشكال.
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