كانافارو يعترف: بدايتي مع الريال كانت سيئة جداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

اعترف لاعب نادي ​ريال مدريد​ السابق الايطالي ​فابيو كانافارو​ ان وصوله الى النادي الملكي كان امراً سيئاً بالنسبة له خاصة في الاشهر الاولى، حيث تحدث مع المدرب ​فابيو كابيلو​ انه لم يكن قادراً على تحمل الامر.



واضاف كانافارو ان الاشهر الاولى كانت صعبة بالنسبة له في البيرنابيو، لافتاً الى ان عيد الميلاد كان على الابواب، ولم يكن لديه منزل بعد، حيث كان يعيش في الفندق، حيث اجرى اتصالاً بكابيلو الذي اكد له انه لن يتخلى عنه باي شكل من الاشكال.