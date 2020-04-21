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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تتجنّب مواجهة إسرائيل في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية للمنتخبات.
وأوضح مصدر باتحاد الكرة أن سبب الاعتذار عن المشاركة في البطولة الإلكترونية، هو وقوع المنتخب المصري في مجموعة واحدة بجانب إسرائيل وتركيا.
وقسّم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مناطق حسب التقارب الجغرافي، لتقع مصر مع تركيا وإسرائيل في مجموعة واحدة.
وكان من المفترض أن تشارك مصر في البطولة بأربعة لاعبين هم أحمد الشيخ، جناح الأهلي وأحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني ورامي سعد وإسلام سامي.
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