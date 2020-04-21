مصر تتجنّب مواجهة إسرائيل في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

قرر ​الاتحاد المصري لكرة القدم​ الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية للمنتخبات.

Advertisements

وأوضح مصدر باتحاد الكرة أن سبب الاعتذار عن المشاركة في البطولة الإلكترونية، هو وقوع المنتخب المصري في مجموعة واحدة بجانب إسرائيل وتركيا.

وقسّم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مناطق حسب التقارب الجغرافي، لتقع مصر مع تركيا وإسرائيل في مجموعة واحدة.

وكان من المفترض أن تشارك مصر في البطولة بأربعة لاعبين هم أحمد الشيخ، جناح الأهلي وأحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني ورامي سعد وإسلام سامي.