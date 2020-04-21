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مصر تتجنّب مواجهة إسرائيل في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تتجنّب مواجهة إسرائيل في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

قرر ​الاتحاد المصري لكرة القدم​ الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية للمنتخبات.

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وأوضح مصدر باتحاد الكرة أن سبب الاعتذار عن المشاركة في البطولة الإلكترونية، هو وقوع المنتخب المصري في مجموعة واحدة بجانب إسرائيل وتركيا.

وقسّم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مناطق حسب التقارب الجغرافي، لتقع مصر مع تركيا وإسرائيل في مجموعة واحدة.

وكان من المفترض أن تشارك مصر في البطولة بأربعة لاعبين هم أحمد الشيخ، جناح الأهلي وأحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني ورامي سعد وإسلام سامي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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