شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايل سيبقى في ريال مدريد خلال الفترة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الى ان الصحافة الانكليزية تعتقد ببقاء مهاجم نادي ​ريال مدريد​ الويلزي ​غاريث بايل​ في السانتياغو بيرنابيو خلال الفترة القادمة، وعلى الاقل لموسم اضافي واحد.

واضافت الصحيفة ان الريال يرغب بوضع اللاعب الويلزي على لائحة اللاعبين الذين يرغب ببيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ويعتبر الفري ق الملكي ان عمله مع الفريق قد انتهى، الا ان الصحافة البريطانية تعتبر انه وبسبب انتشار فيروس كورونا فان النادي الملكي سيواجه صعوبة في التخلي عن اللاعب الى جانب سعره المرتفع.

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