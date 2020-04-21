شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كرة القدم تعود للحياة في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 كشف موقع جيانلوكا دي مارزيو، أن السلطات في ​كوريا الجنوبية​، سمحت بإستئناف النشاط الكروي، بعد ان إنحسرت أزمة ​فيروس كورونا​ في البلاد.

Advertisements وأشار الموقع إلى ان كوريا الجنوبية سجلت 9 إصابات جديدة فقط هذا اليوم، وجميعها لمواطنين اجانب. وأوضح الموقع ان الأندية عادت إلى التمارين وسُمح لها بخوض مباريات ودية خلف أبواب مغلقة وبأعداد قليلة جدا من الإعلاميين. جدير بالذكر ان جميع مباريات كرة القدم في كوريا الجنوبية توقفت في 29 من شهر شباط بعد إنتشار فيروس كورونا باعداد كبيرة.

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