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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يختار بديل فابيان رويز من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي نابولي الايطالي يرغب في الحصول على خدمات لاعب خط وسط نادي برشلونة إيفان راكيتيتش خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البارتينوبي يريد التعاقد مع راكيتيتش ليكون بديلا للاسباني فابيان رويز المتوقع رحيله هذا الصيف تحديدا إلى ريال مدريد الذي يسعى بشدة لضمه.
وينتهي عقد راكيتيتش صاحب الـ32 عاما مع برشلونة في صيف العام 2021، حيث توقعت الصحيفة ان يوافق برشلونة على أي عرض من نابولي لو كان متوسطا.
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