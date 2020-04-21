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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمار امام اهم قرار في مسيرته الكروية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الى ان نجم نادي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا امام احد اهم القرارات في مسيرته الكروية، حيث يتقاضى حالياً 50 مليون يورو من الفريق الفرنسي الى جانب البنك القطري وان اختياره الانتقال الى نادي برشلونة سيؤدي الى خسارته ما يقارب من نصف المدخول الذي يحصل عليه من الفريق الفرنسي. واضافت الصحيفة ان نيمار الذي سيتقاضى 20 مليون يورو كاقصى راتب مع برشلونة قد يتقاضى اكثر من 50 مليون في حال جدد عقده مع الفريق الباريسي.
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