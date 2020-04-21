نيمار امام اهم قرار في مسيرته الكروية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الى ان نجم نادي ​باريس سان جيرمان​ البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ امام احد اهم القرارات في مسيرته الكروية، حيث يتقاضى حالياً 50 مليون يورو من الفريق الفرنسي الى جانب البنك القطري وان اختياره الانتقال الى نادي ​برشلونة​ سيؤدي الى خسارته ما يقارب من نصف المدخول الذي يحصل عليه من الفريق الفرنسي. واضافت الصحيفة ان نيمار الذي سيتقاضى 20 مليون يورو كاقصى راتب مع برشلونة قد يتقاضى اكثر من 50 مليون في حال جدد عقده مع الفريق الباريسي.

