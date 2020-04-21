الارشيف / اخبار الرياضه

نيمار امام اهم قرار في مسيرته الكروية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر امام اهم قرار في مسيرته الكروية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الى ان نجم نادي ​باريس سان جيرمان​ البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ امام احد اهم القرارات في مسيرته الكروية، حيث يتقاضى حالياً 50 مليون يورو من الفريق الفرنسي الى جانب البنك القطري وان اختياره الانتقال الى نادي ​​ سيؤدي الى خسارته ما يقارب من نصف المدخول الذي يحصل عليه من الفريق الفرنسي. واضافت الصحيفة ان نيمار الذي سيتقاضى 20 مليون يورو كاقصى راتب مع برشلونة قد يتقاضى اكثر من 50 مليون في حال جدد عقده مع الفريق الباريسي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيمار امام اهم قرار في مسيرته الكروية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا