انييستا: سأدرّب برشلونة عندما أكون جاهزًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

لم يغلق النجم الاسباني ​اندريس إنييستا​ الباب أمام العودة إلى ملعب كامب نو كمدرب، لكن عندما يكون جاهزا لهذه المهمّة بحسب رأيه.



وقال إنييستا الذي يلعب حاليا مع فريق فيسيل كوبي الياباني، في تصريحات نشرتها صحيفة أس: "أعتقد انّي سأحاول أن أصبح مدربًا، مع مرور الوقت الفكرة باتت أكبر لديّ، أشعر أني سأتمكّن من هذا الدور، ولا أخفي اني أحب فكرة العودة ل​برشلونة​ في وقت ما عندما أكون جاهزًا للمهمة".

وأضاف: "إذا سمح الله بذلك ولم يحصل أي شيء، سأحاول اللعب لعامين آخرين".