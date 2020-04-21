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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انييستا: سأدرّب برشلونة عندما أكون جاهزًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
لم يغلق النجم الاسباني اندريس إنييستا الباب أمام العودة إلى ملعب كامب نو كمدرب، لكن عندما يكون جاهزا لهذه المهمّة بحسب رأيه.
وقال إنييستا الذي يلعب حاليا مع فريق فيسيل كوبي الياباني، في تصريحات نشرتها صحيفة أس: "أعتقد انّي سأحاول أن أصبح مدربًا، مع مرور الوقت الفكرة باتت أكبر لديّ، أشعر أني سأتمكّن من هذا الدور، ولا أخفي اني أحب فكرة العودة لبرشلونة في وقت ما عندما أكون جاهزًا للمهمة".
وأضاف: "إذا سمح الله بذلك ولم يحصل أي شيء، سأحاول اللعب لعامين آخرين".
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