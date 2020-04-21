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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتلتيكو مدريد يسعى إلى تجديد عقد توماس بارتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
كشفت صحيفة غارديان البريطانية أن نادي أتلتيكو مدريد يسعى لتحصين توماس بارتي، من خلال تمديد عقده وزيادة راتبه.
أتلتيكو مدريد يواجه صعوبة في الحفاظ على النجم الغاني صاحب الـ26 عامًا، حيث إنه مطلوب في العديد من الأندية الكبرى، أبرزها مانشستر يونايتد وآرسنال.
واشارت الصحيفة الى ان إتلتيكو مدريد حريص على تجديد عقد اللاعب حتى 2025، وارتفاع الشرط الجزائي بدلًا من 50 مليون يورو، إلى 95 مليون.
وشارك الغاني الدولي في 174 مباراة مع أتلتيكو مدريد حتى الآن، وفاز مع الروخي بلانكوس بدوري أبطال أوروبا 2018.
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