هل ينتقل جواو فيليكس إلى "الشياطين الحمر"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

أشارت تقارير صحافية في إنجلترا، إلى وجود تطورات جديدة متعلقة باحتمالية رحيل نجم أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. كانت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، ذكرت اليوم الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد يحلم بالتعاقد مع فيليكس خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وعانى فيليكس الأمرين مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم بسبب كثرة الإصابات، ولم يشارك الدولي البرتغالي مع نادي العاصمة الإسبانية سوى في 24 مباراة في كافة المسابقات وسجل 6 أهداف. وتعتقد إدارة يونايتد أن فيليكس بإمكانه أن يسير على خطى مواطنه كريستيانو رونالدو، ويلعب في أولد ترافورد، حيث سيزامل برونو فيرنانديز القادم من سبورتينغ لشبونة. لكن في الوقت ذاته أفادت صحيفة الديلي ستار، أن ملف انتقال فيليكس إلى مانشستر يونايتد يبدو صعب المنال، حيث يعتبر وكيل اللاعب خورخي مينديز عاملاً مهماً في عدم جعل اللاعب يرحل إلى النادي الإنجليزي الصيف المقبل. وانضم فيليكس إلى أتلتيكو مدريد صيف العام الماضي قادماً من بنفيكا، وذلك مقابل 110 مليون جنيه إسترليني، في عقد يمتد لنهاية موسم 2026 المقبل.

