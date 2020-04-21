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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر راشفورد يرى فترة التوقف فرصة للتعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
صرح مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، ماركوس راشفورد إنه يعتقد أن فترة توقف المنافسات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، تشكل فرصة أمامه للتعافي بشكل كامل من إصابته في الظهر.
وتعرض راشفورد لإصابة بكسر مزدوج في يناير الماضي واعترف بأنه كان سيتعجل العودة للاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي كانت مقررة صيف العام الحالي.
ولكن بعد توقف جميع منافسات كرة القدم في إنجلترا حتى شهر مايو المقبل، على الأقل، نال راشفورد الوقت الكافي للتعافي.
وقال راشفورد للمدونة الصوتية (بودكاست) لمانشستر يونايتد:"ربما كنت سأعود للفريق منتصف أبريل، أو نهاية الشهر."
وأضاف: "ولكن هذا كان تسرعا بالطبع، حيث إنني لم أكن أرغب في الغياب خلال الصيف."
وتابع: "اشك في أنني كنت سأصبح لائقا بنسبة 100 في المئة في هذه البطولة (يورو 2020) أو في نهاية الموسم، ولكن هذا ما كنت أسعى إليه."
وقال راشفورد إنه يكثف تدريباته المنزلية خلال فترة التوقف بسبب وباء كورونا، ولكنه سيحصل على وقت كاف.
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