شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى : طلائع الجيش يسعى لتمديد إعارة كريم طارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، إن إدارة ناديه تفاوض بتروجت بشأن تمديد إعارة اللاعب كريم طارق .

وأضاف بسيونى فى تصريحات لـ أون تايم سبورت: أن اللاعب ستنتهى إعارته بنهاية هذا الموسم ، مشيرا إلى أن العميد أحمد مهدى مدير الكرة بدأ مفاوضات مع الفريق البترولى من أجل تمديد إعارة اللاعب .

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وكان تلقى الزمالك ترشيحات من وكلاء اللاعبين بضم كريم طارق جناح طلائع الجيش، والذى ظهر بصورة جيدة مع فريقه هذا الموسم الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعرض مسؤولو الزمالك كريم طارق على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحصول على رأيه بشأن التفاوض مع اللاعب بصورة رسمية من عدمه، فى ظل اهتمام المدرب الفرنسى بتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل فى مجموعة من المراكز المختلفة بالتشاور مع إدارة القلعة البيضاء.

ويشهد الدورى المصرى حاليا فترة توقف وفقا للاجراءات الإحترزية للدولة من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تستغل الأندية فترة تعليق النشاط فى ترتيب أوضاع الميركاتو الصيفى .