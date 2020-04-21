شكرا لقرائتكم كبار الأهلي يعقدون جلسة جديدة لبحث نسبة تخفيض عقودهم بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر كبار لاعبي الأهلي، عقد جلسة جديدة لبحث النسبة التي سيتم تخفيضها في عقودهم، لتخفيض الأعباء المالية عن النادي خلال الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي، عقب الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
مسئولو الأهلي يستعدون للانتهاء من التصور الخاص بتخفيض عقود اللاعبين والفريق بالكامل، إلا أن الأمر سيتم حسمه في النهاية من قبل مجلس الإدارة صاحب السلطة العليا في القرار بعد تكليف قطاعات النادي المختلفة سواء فريق الكرة أو النشاط الرياضي بوضع التصور الأمثل.
وكان مسئولو الأهلي يرغبون في خصم 20 من راتب كل لاعب في شهر إبريل الجاري ومايو المقبل مع وجود اقتراح بخفض نفس النسبة من نسبة المشاركة ، وتبلغ قيمة الخصم الشهري لكل لاعب حوالي 100 الف جنيه، بينما سيكون رقم نسبة المشاركة أكبر من ذلك، في الوقت الذي لازالت المناقشات مستمرة لتخفيض هذا الرقم من قبل اللاعبين.
ويجد الأهلي أزمة في تخفيض نسبة المشاركة لكون هناك لاعبين لا يوجد بند نسبة المشاركة في عقودهم وهم كباتن الفريق الخمسة، وكذلك اللاعبين الأجانب وهم حسام عاشور، أحمد فتحي، شريف اكرامى، وليد سليمان، محمد الشناوى، علي معلول، جونيور أجاي، اليو ديانج، اليو بادجي وجيرالدو، وهو ما سيخل بمبدأ العدل في ملف الخصم، في الوقت الذي أبدى اللاعبين مرونة في ملف خصم أجزاء من مرتباتهم الشهرية على أن يكون الرقم مُحدد ويكون على كل اللاعبين بدون استثناء للوقوف بجانب النادي في تلك الأزمة.
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