شكرا لقرائتكم رئيس تنس الطاولة: نجهز الخطة البديلة لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة، أن الجميع فى الاتحاد يعكف حاليا على الإنتهاء من الخطة الجديدة للإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، والتى طلبتها اللجنة الأولمبية من الاتحادات ، والمقرر أن يتم تسلميها الأسبوع المقبل.

وأضاف عاشو، أن اللجنة الاولمبية طلبت من الاتحادات الرياضية تجهيز و إعداد خطط بديلة ، بعد تأجيل الاولمبياد ، و هو ما يتم فى الاتحاد حاليا لسرعة الإنتهاء منها، وابلاغ الأولمبية بها .

وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاب إلي اللجنة الأولمبية الدولية، تفيد فيه بالإضرار التي وقعت علي الاتحادات الرياضية من تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل .

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وطالبت اللجنة الأولمبية المصرية، من الأولمبية الدولية بأن تكون شريك للاتحادات الرياضية في الاضرار التي لحقت بها بسبب تأجيل الاولمبياد، خاصة أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لم تقصر في الدعم المطلوب باعداد اللاعبين للاولمبياد .

وكان اللجنة الآولمبية قد طالبت من الاتحادات تحديد السلبيات من تأجيل الاولمبياد من أجل إرسالها الي اللجنة الاولمبية الدولية، لبحث كيفية تعويض الاتحادات من الاضرار التي لحقت بيها .

اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.