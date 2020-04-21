سموحة يسعى لضم حارس مرمى فى الصيف

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جدة - عمرو شويل يفكر مسئولو سموحة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمواصفات خاصة لزيادة المنافسة بين الحراس الثلاثة .
أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة يرغب فى التعاقد مع حارس مرمى جديد للفريق السكندرى لزيادة المنافسة بين الحراس الثلاثة المتواجدين حاليا وهم على الترتيب الهانى سليمان وعمر صلاح والحارس الشاب حسين تيمور .
ورغم حالة التوهج الكروى التى يعيشها الهانى سليمان فى الموسم الحالى منذ انتقاله فى بداية الموسم قادما من الإتحاد السكندرى إلا أن كبر سنه ووصوله إلى 36 عاما ، بالإضافة لقلة خبرة الثنائى الأخر عمر صلاح القادم من الزمالك وحسين تيمور أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى جعلت الإدارة تفكر فى الإستعانة بحارس مرمى اخر .
من ناحية أخرى يبحث مجلس إدارة سموحة عن مدافعين جدد تحسبًا للتعاقد معهم من أندية القسم الثانى على غرار عبد الله بكرى لاعب نبروه الذى تعاقد معه النادى ثم احترف بالباطن السعودى قبل الانتقال بشكل نهائى إلى بيراميدز.
ويعتمد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة على كل من رجب نبيل ومحمود عزت والبوركينى محمد كوفى في خط الدفاع في ظل غياب السيد فريد منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، وهو ما يجعل المدير الفني في حاجة للتعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجدي.
ويحاول الجهاز الفنى لسموحة فى الوقت الحالى مشاهدة بعض المباريات لعدد من لاعبى القسم الثانى بالمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والتى تتميز بلاعبين جيدين فى الخط الخلفى للتعاقد مع أفضلهم لتكرار تجربة بكرى.
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