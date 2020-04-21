شكرا لقرائتكم الأهلى يفرض على لاعبيه قائمة ممنوعات جديدة فى رمضان بفرمان سويسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر عدداً من الممنوعات الجديدة على لاعبيه ليتم تجنبها خلال شهر رمضان المعظم، وذلك استكمالاً لباقي التعليمات والتي التزم بها اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الكروي في مصر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتلقى نجوم الأهلى تحذيرات من جهاز الكرة باستمرار تجنب التجمعات في الشهر المعظم لحماية انفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، والتحذير من المشاركة في أي أنشطة كروية وخاصة الدورات الرمضانية، لتجنب تعرض أياً منهم للإصابة، خاصة وأن النشاط الكروي من الممكن أن يعود في أي وقت وسيكون الفريق في وقتها يحتاج لجهود جميع لاعبيه.

كما حذر جهاز الكرة لاعبي الأهلي من الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه في حالة زيادة وزن أي لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعاونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي اليومي الموضوع للاعبين لأدائه في المنزل خلال فترة التوقف.

فى حين، يستعد مسئولو الأهلي للانتهاء من التصور الخاص بتخفيض عقود اللاعبين والفريق بالكامل، إلا أن الأمر سيتم حسمه في النهاية من قبل مجلس الإدارة صاحب السلطة العليا في القرار بعد تكليف قطاعات النادي المختلفة سواء فريق الكرة أو النشاط الرياضي بوضع التصور الأمثل.

ويسعى مسئولو الأهلي إلى خصم 20 من راتب كل لاعب في شهر إبريل الجاري ومايو المقبل مع وجود اقتراح بخفض نفس النسبة من نسبة المشاركة ، وتبلغ قيمة الخصم الشهري لكل لاعب حوالي 100 الف جنيه، بينما سيكون رقم نسبة المشاركة أكبر من ذلك، في الوقت الذي لازالت المناقشات مستمرة لتخفيض هذا الرقم من قبل اللاعبين.

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ويواجه الأهلي أزمة في تخفيض نسبة المشاركة نظرًا لأن هناك لاعبين لا يوجد بند نسبة المشاركة في عقودهم وهم كباتن الفريق الخمسة، و هم حسام عاشور، أحمد فتحي، شريف اكرامى، وليد سليمان، محمد الشناوى، وكذلك اللاعبين الأجانب علي معلول، جونيور أجاي، اليو ديانج، اليو بادجي وجيرالدو، وهو ما سيخل بمبدأ العدل في ملف الخصم، في الوقت الذي أبدى اللاعبين مرونة في ملف خصم أجزاء من مرتباتهم الشهرية على أن يكون الرقم مُحدد ويكون على كل اللاعبين بدون استثناء للوقوف بجانب النادي في تلك الأزمة.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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