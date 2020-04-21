أحمد حسن يثير الجدل بتغريدة ’’happy easter معالي الوزير‘‘.. وبلاغ للنائب العام يتهمه بإثارة الفتنة الطائفية

كتب: ضياء السقا

أثار أحمد حسن، لاعب المنتخب المصري السابق، وعميد لاعبي العالم، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، بعدما تهكم على وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بسبب منعه فتح المساجد في شهر رمضان لإقامة التراويح والابتهالات.

وكتب حسن على حسابه بالفيس بوك: "إذا أمرت أن تطاع فأمر بالمستطاع بالأمس شاهدت حماسة الأستاذ وزير الأوقاف في بيانه في أحد البرامج التلفزيونية في الإصرار الشديد على استمرار غلق المساجد في رمضان وحرمان الناس من أبسط الأمور وهي صوت الابتهالات والأدعية والصلوات، وهذا لم يحدث من قبل في التاريخ حتى في أشد الأزمات.. معالي الوزير كنت أتمنى أن أرى حماستك فى أمور تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أكثرها في أيامنا الحالية".

وأضاف حسن: “ملحوظة.. لست بداعية أو شيخ وبى الكثير من العيوب ولكني مسلم كان يحلم بروحانيات رمضان.. happy Easter “معالي الوزير”.

وأشعل اللاعب الدولي السابق، غضب الجمهور بعد عبارة HAPPY EASTER معالي الوزير، أي عيد فصح سعيد، مما اعتبره البعض نوعًا من زيادة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، كما أنها جملة لا علاقة لها بالموضوع.

Advertisements

من جانبها، تقدمت نادية هنري، عضو مجلس النواب، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد أحمد حسن، بعد تدوينته المثيرة للجدل.

وأعلنت نادية هنري عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنها ستتقدم ببلاغ للسيد النائب العام ضد أحمد حسن، بعد هجومه غير المبرر على الحكومة المصرية ممثلتا فى شخص معالى الدكتور وزير الأوقاف ودعوة للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين المصريين.

وأكدت عضو مجلس النواب في بلاغها للسيد النائب العام أن حسن يشعل الفتنة بين المسلمين والأقباط المصريين بعبارة HAPPY EASTER وهي عبارة المسيحيين اعتادوا عليها في عيد القيامة المجيد، بغرض التهكم على وزير الأوقاف، وهو من شأنه التحقير من التحية كما لو كان سبه في جبين وزير الأوقاف، وقد دونها بالإنجليزية لإضفاء مزيد من السخرية.

وأضافت نادية هنري في بلاغها أن المادة 98 من القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة آخرى لأي أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية او الإضرار بالوحدة الوطنية.

واختتمت بلاغها" أن المادة 161 تنص بمعاقبة بالعقوبات الموجودة في المادة 171، على كل من تعد على الأديان التي تؤدي شعائرها علنًا ويقع تحت أحكام تلك المادة.