شوبير يكشف عن موقف أحمد حجازي من العودة للدوري المصري.. وصن داونز يرد على الأهلي بشأن سيرينو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف مدافع منتخب مصر الأول، ولاعب ويست بروميتش الإنجليزي، أحمد حجازي، بشأن العودة إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي اليوم الثلاثاء، إن حجازي تلقى عرضاً من الأهلي وآخر من بيراميدز، إلا أن اللاعب أغلق المفاوضات سريعاً لرغبته في استئناف مشوار احترافه، مؤكداً أنه لن يعود إلى مصر الموسم المقبل.

اما عن رمضان صبحي، فقال شوبير إن قائد المنتخب الأولمبي يرغب في العودة إلى أوروبا، حيث يتمنى أن يكون ذلك من خلال أحد الأندية الكبيرة.

وأشار الإعلامي إلى أن رمضان لا يمتلك حتى الآن عروضاً رسمية بسبب توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم.

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وأكد شوبير أن رمضان لن ينتقل إلى صفوف بيراميدز، وأنه إذا استمر في مصر سيكون في صفوف الأهلي فقط.

من ناحية أخرى، أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي عن رفضه انتقال لاعب خط وسطه، الأوروجوياني جاستون سيرينو، لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب المنسق العام لصن داونز تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: "سيرينو لن يرحل عن صن داونز، بالفعل الأهلي تفاوض لضمه لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي، خاصة أنه جدد لصن داونز لمدة 3 سنوات".

يشار إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، أعرب عن رغبته في ضم سيرينو لتعويض رحيل رمضان صبحي، الذي ستنتهي إعارته لصفوف الأهلي في نهاية الموسم الحالي.