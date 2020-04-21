مدرب طنطا يتنازل عن 25 % من راتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
قال أيمن المزين المدير الفني لطنطا، إنه قرر التنازل عن 25 % من راتبه، في ظل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.
وأوضح المزين في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أن تنازل عن ربع راتبه لما تمر به الكرة المصرية والعالمية من أزمة، وما ستتركه من آثار سلبية خلال الفترة المقبلة.
وناشد مدرب طنطا، بدعم الأندية الصغيرة بالدرجات الأدنى من الممتازة، حتى عبور تلك الأزمة.
ويحتل طنطا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.
وكان اتحاد الكرة أعلن مد توقف الدوري أسبوعين حتى آخر إبريل الجاري، حتى القضاء على فيروس كورونا.
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