صحيفة إنجليزية: النني قد يغير خطط أرتيتا الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة فوتبول لندن الإنجليزية، إن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي المعار إلى صفوف بشكتاش التركي قد يغير خطط ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز خلال الموسم المقبل.

وانضم النني إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من آرسنال الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من قدرات النني التي ظهرت منذ انتقاله إلى ملعب الإمارات في 2016، إلا أن لم يتمكن من الاحتفاظ بمكانه خلال فترات طويلة.

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وتابعت "فوتبول لندن"، أن رحيله إلى اسطنبول جاء بناء على رغبة أوناي إيمري مدرب ارسنال السابق الذي طلب منه البحث عن نادي آخر.

وأوضحت أن لاعب المنتخب المصري نجح في إثبات قدراته بالقميص التركي، لكن مع الوضع الحالي فمثله مثل العديد من اللاعبين الآخرين الذين لم يحسموا مصيرهم، حيث من المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري، مع عدم وجود ضمان يسمح له بالعودة إلى ملعب الإمارات.

ولفتت الصحيفة إلى أن النني إذا عاد إلى ارسنال في الصيف فسيواجه منافسة شرسة مع لوكاس توريرا، ماثيو جوندوزي وجرانيت تشاكا، في الوقت ذاته ربما يحصل على فرصة في تشكيل أرتيتا يستطيع من خلالها إحياء مسيرته بقميص المدفعجية.

جدير بالذكر أن بشكتاش التركي كان يرغب في تجديد إعارة النني لموسم آخر، بشرط ان يتحمل أرسنال نصف راتب لاعب وسط منتخب مصر.