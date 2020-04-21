رضوان جيد يوضح.. هل أخطأ في احتساب هدف بنشرقي ضد الترجي بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث رضوان جيد الحكم المغربي الذي أدار مباراة الزمالك أمام الترجي في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، عن الأحداث التي وقعت خلال المواجهة.

وشهدت مباراة الزمالك والترجي احتجاجات من الجانب التونسي خلال أحداث المباراة على خلفية الهدف الذي الثاني الذي أحرزه الفريق الأبيض عن طريق أشرف بنشرقي.

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وقال جيد خلال مقطع فيديو نُشر على صحيفة "المنتخب" المغربية: "الأزمة أثيرت بعد هدف أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، هناك بعض الحالات تثير بعض الشكوك ولا نستطيع اتخاذ فيها قرارات حاسمة، أي حالة يتم اتخاذ فيها قرار لابد التأكد من صحتها بنسبة 5000%، لقطة بنشرقي صحيحة، وإذا كان هناك خطأ فكان سيكون على المدافع لأنه هو من تداخل على لاعب الزمالك".

وأضاف: "أرسلت تقريري الخاص للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لشرح ما حدث خلال أحداث المباراة والذي بدوره اتخذ القرارات المناسبة".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر عقوبات ضد فريق الترجي، أبرزها إيقاف مدرب الفريق معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي (4 مباريات) كما تم إيقاف خليل شمام قائد الفريق (6 مباريات) و الجزائري عبد الرؤوف بن غيث (4 مباريات)، كما فرضت لجنة التأديب في الكاف عقوبة مالية في حق الترجي قدرها 140 ألف دولار.