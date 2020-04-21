حكم مباراة الأهلي والهلال يكشف سبب احتجاج الفريق السوداني على تعيينه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف الحكم المغربي رضوان جيد، أسباب احتجاج فريق الهلال السوداني على تعيينه كحكم لمباراة الفريق أمام نظيره الأهلي في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الهلال السوداني قدم احتجاجاً رسميًا على تعيين المغربى رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي التي كانت ستُحدد مصير الفريقين من التأهل لدور الثمانية في البطولة.

وقال جيد في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "احتجاج الهلال السوداني لتعييني حكماً لمباراته أمام الأهلي، جاء بسبب أنني أدرت مباراة لهم في ربع نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي في تونس".

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وأضاف الحكم المغربي: "تم تعييني لمباراة الفريق السوداني أمام النجم الساحلي، واحتسبت للفريق التونسي 3 ضربات جزاء، والـ3 ضربات جزاء كانوا واضحين ولا يوجد هناك شك بهم، ولكن تفكيرهم كان أنني لا يمكنني احتساب 3 ضربات جزاء في مباراة واحدة".

واختتم رضوان جيد تصريحاته: "كنت أتعجب من أنهم يركزون مع الحكم أكثر من الخصم، ولم تؤثر عليَ الاحتجاجات خلال المباراة، وإذا ارتكبت أخطاء في المباراة فهي تكون أخطاء عفوية وغير مقصودة".

وكان الأهلي حسم تأهله في دور المجموعات بدوري الأبطال بعد تعادله مع الهلال السوداني بهدف لمثله في السودان.

جدير بالذكر أن مباراة الهلال والأهلي التي أقيمت في السودان شهدت أحداث شغب من جانب جماهير الفريق السوداني مما اضطر الحكم المغربي إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق.