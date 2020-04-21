كوكا يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة فيفا لـ"بلاي ستيشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني، أنه لن يشارك في بطولة الألعاب الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر أبريل الجاري.

وكتب كوكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قد أُخبرت لإنضمامي من ضمن المرشحين لتمثيل مصر في مسابقة كأس العالم للفيفا .. تمثيل مصر في أي مكان و مجال أمر مشرف للغاية .. كنت أود بشدة الإشتراك بهذه المسابقة ولكن بعد إعلان القرعة .. فإنه لا يسعني سوى أن أرفض".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن تواجد الشيخ إلى جانب أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني، رامي سعد المصنف رقم 21 عالميًا وإسلام سامي المصنف 432 عالميًا كممثلين لمصر في البطولة.

الجدير بالذكر أن إعلان اتحاد الكرة عن ممثلي مصر بالمسابقة شهد الكشف عن قرعة البطولة، والتي أوقعت مصر في المجموعة الثانية لفرق الوسط إلى جانب تركيا، إسرائيل ورومانيا.