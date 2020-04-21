بسيوني يكشف مصير كريم طارق وعمرو جمال مع طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن كريم طارق مهاجم الفريق، معار من نادي بتروجيت، وتنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.
وأوضح بسيوني في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، أنه يتمنى الإبقاء على كريم طارق ضمن صفوف الطلائع للموسم المقبل، مستدركا: "القرار ليس بيدي، الموقف في يد اللاعب والنادي".
وربطت بعض التقارير كريم طارق بالانتقال لأحد أندية القمة بالدوري.
وانضم كريم طارق لصفوف المنتخب في معسكر نوفمبر الماضي، تحت قيادة حسام البدري.
وعن عمرو جمال مهاجم الفريق المعار من النادي الأهلي، قال بسيوني: "جمال كان يحتاج للتعامل النفسي منذ خروجه من النادي الأهلي في تجربتيه الاحترافيتين".
وأكمل: "إذا كان هناك مميزين في مصر فسيكون مصطفى محمد، وعمرو جمال، وناصر منسي".
وأضاف: "لاعب مكافح ولذلك ظهر بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة مع نادي طلائع الجيش.. أتمنى استمراره مع طلائع الجيش وينضم لمنتخب مصر الموسم القادم".
وانضم عمرو جمال مع بداية الموسم الجاري لصفوف الجيش لمدة موسمين على سبيل الإعارة.
كما تمنى بسيوني استمرار عمار حمدي لاعب الفريق المعار من النادي الأهلي، اسمرار اللاعب الموسم المقبل ضمن صفوف طلائع الجيش.
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